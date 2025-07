La nuova versione di TecheTecheTè fa discutere i telespettatori di Rai Uno: non piacciono affatto le modifiche apportate al programma!

Ogni estate, sui canali Rai torna l’appuntamento con TecheTecheTè ma la sua nuova versione che sta andando in onda in questo 2025 sembra aver fatto arrabbiare non poco i fan storici del programma che, a quanto pare, non hanno gradito i cambiamenti apportati. Ma cosa non è andato giù al pubblico storico del collage di contenuti provenienti direttamente dalle teche Rai?

TecheTecheTè: la nuova versione non convince i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Techetechetè è un programma di videoframmenti che va in scena dal lontano 2012 ma che, quest’anno, ha subito un restyling di non poco conto.

Dal 2025, infatti, va in scena TecheTeche Top Ten, con la conduzione di Bianca Guaccero, mentre la versione classica di Techetechetè viene trasmessa solo il sabato e la domenica. Peccato però che la nuova versione della trasmissione abbia convinto poco il pubblico.

Tra un “Complimenti alla rai per aver rovinato uno dei pochi programmi belli che aveva” e un “La Rai, UN bel programma aveva, perché rovinarlo così?”, le accuse vanno contro la conduttrice e il dj, Giovanni d’Adda.

E infatti c’è chi scrive: “tutti, giustamente, odiano la conduttrice. Ma vogliamo parlare del, ehm, ‘Dj’, che METTE LA PUNTINA SUL GIRADISCHI PRIMA CHE PARTA UN VIDEO“. E ancora: “Il Dj Giovanni sarà sicuramente il figlio del vicino di casa di Pino Insegno, altrimenti non si spiega come sia stato assunto in Rai“.

Oppure: “Che poi la topten messa alla fine è anche peggio, senti la canzone inizi a cantarla e già sono passati a quella dopo, che nervi“.

Photo Credits: Shutterstock