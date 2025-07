La messa in onda della nuova edizione fa crescere l’interesse verso le nuove coppie e i protagonisti di quest’anno.

La messa in onda della nuova edizione di Temptation Island ha fatto impennare anche quest’anno l’interesse verso le nuove coppie e i protagonisti di questa edizione.

I protagonisti dell’edizione 2025

Le coppie in gioco per l’edizione del docu-reality del 2024 sono:

Valentina e Antonio : Valentina (32) non si fida di Antonio (33), con cui convive da 4 mesi a Monfalcone. Dopo un tradimento, vuole metterlo alla prova. Lui spera di uscirne più forte come coppia.

: Valentina (32) non si fida di Antonio (33), con cui convive da 4 mesi a Monfalcone. Dopo un tradimento, vuole metterlo alla prova. Lui spera di uscirne più forte come coppia. Alessio e Sonia M. : Alessio (39) vive una relazione difficile con Sonia M. (48). Entrambi avvocati, stanno insieme da 8 anni. Lei lo sente distante, lui è pieno di dubbi sul futuro.

: Alessio (39) vive una relazione difficile con Sonia M. (48). Entrambi avvocati, stanno insieme da 8 anni. Lei lo sente distante, lui è pieno di dubbi sul futuro. Maria Concetta e Angelo : Maria Concetta (37), babysitter, sospetta che Angelo (33), cartongessista, la tradisca. Vivono in due città diverse. Lui partecipa perché stanco della sua gelosia.

: Maria Concetta (37), babysitter, sospetta che Angelo (33), cartongessista, la tradisca. Vivono in due città diverse. Lui partecipa perché stanco della sua gelosia. Simone e Sonia B .: Simone (28) e Sonia B. (25) stanno insieme da 6 anni e convivono a Modena. Il loro rapporto è in crisi. Lui cerca conferme, lei vuole affrontare la realtà dei sentimenti.

.: Simone (28) e Sonia B. (25) stanno insieme da 6 anni e convivono a Modena. Il loro rapporto è in crisi. Lui cerca conferme, lei vuole affrontare la realtà dei sentimenti. Denise e Marco : Denise (36), guardia giurata, non si fida più di Marco (31) dopo aver scoperto un vecchio tradimento. Lui dice di amarla, ma si sente giudicato solo per il passato.

: Denise (36), guardia giurata, non si fida più di Marco (31) dopo aver scoperto un vecchio tradimento. Lui dice di amarla, ma si sente giudicato solo per il passato. Lucia e Rosario : Lucia (27) e Rosario (29) stanno insieme da 2 anni, ma a distanza. Lei vuole convivere, lui si sente oppresso. A Temptation Island decideranno se vivere insieme o lasciarsi.

: Lucia (27) e Rosario (29) stanno insieme da 2 anni, ma a distanza. Lei vuole convivere, lui si sente oppresso. A Temptation Island decideranno se vivere insieme o lasciarsi. Sarah e Valerio: Sarah (24) e Valerio (26) convivono a Zagarolo. Dopo anni di mancanze emotive, lei cerca conferme. Anche Valerio ha dei dubbi: entrambi vogliono capire se è vero amore.

Insieme a loro, 26 single pronti a tutto, come vogliono le dinamiche della trasmissione.

I cachet del cast di Temptation Island

Secondo alcune indiscrezioni online, le coppie che mettono alla prova la loro fedeltà ricevono tra i 1500 e i 2000 euro a testa per 21 giorni, con vitto e alloggio coperti. I tentatori e le tentatrici guadagnano tra 500 e 1500 euro a settimana. In passato, un’ex tentatrice ha dichiarato che il pagamento giornaliero per tentatori e tentatrici varia tra 150 e 200 euro. Quanto al conduttore, Filippo Bisciglia, avrebbe percepito tra i 45 e i 50 mila euro per la sua partecipazione.

Foto: Ufficio Stampa Betti Soldati