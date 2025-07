Il 3 luglio torna Temptation Island su Canale 5, (con tanto di polemiche): c’è già chi accusa alcune coppie di essere fake.

Giovedì 3 luglio torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island, il reality dell’estate che ogni anno attira milioni di spettatori e, puntualmente, una scia di polemiche: a pochi giorni dal debutto della nuova edizione, già circolano voci e sospetti sul cast e su alcune coppie accusate di essere fake. Quale sarà la verità? Proviamo a scoprirla insieme.

Leggi anche: — Temptation Island, critiche ai promo delle coppie: cosa è stato notato

Temptation Island: alcune coppie sono fake? Le segnalazioni piovono sul programma estivo di Canale 5

Giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, comincerà una nuova edizione di Temptation Island e, come ogni anno, sul programma circolano una serie di voci, accuse e polemiche, tra le quali non poteva certo mancarne qualcuna che accusa le coppie di essere fake.

A finire nel mirino, per ora, sono finiti i video di presentazione. Ad esempio, dal profilo di Deianira Marzano, qualcuno sostiene che Antonio e Valentina abbiano ricamato non poco sulla loro storia, dato che si parla di tradimenti seriali da parte di lui.

“Io lui lo conosco – ha scritto una persona – Stava con una mia carissima amica e hanno una figlia insieme. Non è quello che dice. Con la mia amica non ha mai tradito”

Anche su un’altra coppia – Lucia e Rosario – si è acceso il riflettore di Deianira Marzano. Un’altra segnalazione, infatti, ha rivelato che la ragazza avrebbe “scritto ad una clinica estetica chiedendo riservatezza” e che si “atteggi già da vip“. Che abbia scritto al programma solo per ricercare un po’ di visibilità?

Photo Credits: Betti Soldati – per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications – Ufficio Stampa Mediaset