Paura durante le riprese di Temptation Island: una barca della produzione affonda in mare. La messa in onda è a rischio?

A poche settimane dal tanto atteso debutto della nuova edizione di Temptation Island, un incidente in mare ha fatto scattare l’allarme tra fan e produzione. Una delle imbarcazioni utilizzate dallo staff del programma di Canale 5 è affondata al largo di Guardavalle Marina, in Calabria, dove si stanno svolgendo le riprese. Secondo le prime ricostruzioni, la barca avrebbe urtato un relitto sommerso, provocando danni ingenti ma, fortunatamente, senza feriti. L’episodio ha subito fatto il giro del web, alimentando dubbi e preoccupazioni sulla regolare messa in onda del reality show di casa Mediaset, fissata per il 3 luglio. A confermare l’inconveniente è stata la stessa produzione, mentre si indaga sulla dinamica dell’incidente. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Betti Soldati