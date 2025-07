Temptation Island va in onda tre volte a settimana: Mediaset rivoluziona la programmazione per il reality più amato (e discusso) dell’estate.

Mediaset ha ordinato un cambio epocale nella sua programmazione: Temptation Island, il reality show più seguito dell’estate, si prepara a un’insolita tripletta settimanale. La scelta, in realtà, fa discutere come tutto il programma, ma conferma il successo clamoroso del format. Ma cosa prevede esattamente questa rivoluzione? Scopriamolo insieme.

Mediaset rivoluziona la programmazione: tripletta settimanale di Temptation Island

Secondo le anticipazioni lanciate dal portale DavideMaggio.it, e successivamente confermate da Mediaset, la prossima settimana Temptation Island andrà in onda per ben tre serate consecutive: martedì, mercoledì e giovedì 31 luglio, data del gran finale.

La decisione rompe con la classica programmazione e dimostra quanto il reality condotto da Filippo Bisciglia sia diventato un pilastro dell’intrattenimento estivo degli italiani.

La proposta iniziale era quella di raddoppiare le puntate settimanali, come già accaduto recentemente. Ma il boom di ascolti ha convinto il Biscione a fare un passo in più, aumentando gli appuntamenti in prima serata e portando così a otto il numero complessivo delle puntate dell’edizione in corso, sebbene con una durata ovviamente inferiore.

Dietro questa accelerazione della programmazione c’è anche una strategia legata agli ascolti record. L’ultima puntata ha registrato oltre 3,5 milioni di telespettatori con uno share del 28,44%, battendo nettamente la concorrenza. Rai 1, ad esempio, si è fermata sotto i 2 milioni con il film in replica Sister Act, totalizzando il 12,97% di share. Numeri che parlano da soli.

La tripletta di Temptation Island nella programmazione di casa Mediaset rappresenta quindi molto più di un esperimento: è una dichiarazione d’intenti. Da Cologno Monzese si punta tutto sul reality di punta per chiudere in bellezza un’edizione da record. E se i dati dovessero confermare il trend, non è escluso che questo nuovo assetto possa diventare un precedente per le prossime stagioni.

