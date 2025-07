Raffaella Mennoia racconta i retroscena di Temptation Island: casting, scene tagliate e il lavoro costante con Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island, ha svelato in una recente intervista cosa si cela dietro il successo del reality estivo più amato dal pubblico italiano. Tra casting complicati, scene che non vedremo mai in onda e il lavoro quotidiano fianco a fianco con Maria De Filippi, l’autrice ha offerto uno sguardo autentico e inedito sul dietro le quinte del programma, rivelando quanto lavoro e strategia si nascondano dietro ogni puntata. Ma cosa avrà mai rivelato davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications