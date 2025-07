La parola “toporatto” è diventata virale sui social a causa di quel commento di Maria Concetta durante la visione di Temptation Island.

Una semplice serata in famiglia, una puntata di Temptation Island vista da ex concorrente, una madre che commenta accanto alla figlia. Poi, l’imprevisto: una parola inaspettata, un appellativo insolito e un’espressione colorita che, nel giro di poche ore, hanno infiammato TikTok. Protagonista dell’episodio è Maria Concetta, che con la sua spontaneità e i suoi commenti diretti è riuscita a far scatenare il popolo dei social grazie alla sola parola “toporatto”. Tra risate, critiche e polemiche che non mancano mai, il suo sfogo durante il falò con Angelo ha attirato l’attenzione di tutti, dando vita a un vero e proprio caso mediatico. Ma cosa ha detto davvero Maria Concetta? E perché tutti parlano di “toporatto”? Scopriamo cosa è successo guardando il nostro nuovo video.

