A Temptation Island 2025 la gelosia esplode: Panico e Rosario protagonisti di sfoghi rabbiosi che mettono a rischio la quiete (e il programma) nel resort.

A Temptation Island, anno dopo anno, abbiamo assistito alle scenate dei concorrenti e, anche in questa edizione 2025, non sono mancati certo gli exploit di gelosia da parte dei fidanzati in gioco nel programma che, però, stanno mettendo a dura prova il resort. Tra Antonio Panico e Rosario, gli sfoghi di rabbia rischiano di mettere seriamente a rischio il programma.

Temptation Island: il villaggio a rischio a causa delle scenate di gelosia dei concorrenti?

Se nella puntata di Temptation Island del 17 luglio hafatto discutere la reazione di Antonio Panico – che ha sradicato una torcia, ha ‘picchiato’ l’arredamento e distrutto una recinzione – anche la gelosia di Rosario ad un certo punto è riuscita a far danni.

Il 29-enne, vista la vicinanza tra Lucia e il single Andrea, si è spinto a sfogare la sua rabbia contro una porta, fino a romperla.

Nel frattempo, i telespettatori stanno ironizzando sulla questione, tra un riferimento al cambio di location di quest’anno: “Il resort in Sardegna che non ha rinnovato con Temptation Island , mentre vede il nuovo villaggio distrutto dai topo ratti“. E qualcun altro aggiunge: “ORA HO CAPITO PERCHÈ STA EDIZIONE È DURATA 12 GIORNI. QUEL VILLAGGIO È STATO DEVASTATO PRIMA DELLA SETTIMANA“.

L’idea che il Calandrusa possa essere stato distrutto dai concorrenti di Temptation, in realtà, è piuttosto balzana. Ma date le loro reazioni, non può che venire alla mente di tutti.

Villaggio di Temptation Island in Calabria: quanto bisogna spendere per una vacanza?

Anche perché i danni non sono quantificabili. Il posto è un paradiso: piscine, 5 ettari di vegetazione mediterranea e una spiaggia fantastica con sabbia bianca e ciottoli.

Il costo per un soggiorno al Calandrusa, invece, varia ovviamente in base al periodo e alla tipologia di camera. Si parte da una media di 140 euro a notte, ma pare che – tra optional e altro – una settimana lì possa arrivare a costare 1.600-2.000 euro!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications