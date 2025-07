Un terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola della Kamchatka, in Russia, provocando un violento tsunami che ha investito anche il Giappone. L’ondata ha causato panico, evacuazioni e danni in diverse aree del Pacifico. Subito dopo la tragedia, in molti si sono chiesti se Baba Vanga – la mistica bulgara nota per le sue profezie – avesse davvero previsto un evento simile. Il suo nome è stato immediatamente associato alla catastrofe anche a causa di un’altra presunta profetessa, Ryo Tatsuki, definita “la Baba Vanga giapponese”, che aveva predetto un disastro per il mese di luglio 2025. Ma cosa è accaduto esattamente? E c’è davvero un legame con le loro inquietanti visioni? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

