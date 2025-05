Einstein lanciò un avvertimento inquietante sulla Terza Guerra Mondiale: oggi, quel monito torna attuale tra minacce nucleari e crisi globali.

Albert Einstein è conosciuto in tutto il mondo per le sue scoperte nel campo della fisica, ma alcune delle sue affermazioni più celebri riguardano tutt’altro: la guerra. In particolare, una frase attribuita al genio tedesco continua ancora oggi a far riflettere: “Non so con quali armi si combatterà la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta si combatterà con bastoni e pietre”.

Con queste parole, Einstein lanciava un monito chiarissimo: se l’umanità dovesse spingersi oltre con le sue capacità distruttive, non ci sarebbe un futuro tecnologico da immaginare. Ci sarebbe solo la regressione, la distruzione totale, il ritorno a un’epoca primitiva. Un mondo che, dopo aver conosciuto la bomba atomica, potrebbe perdere tutto ciò che ha costruito.

Questa profezia torna oggi a occupare spazio nel dibattito internazionale, alla luce delle tensioni crescenti tra potenze mondiali. Dai conflitti in Medio Oriente alla guerra in Ucraina, passando per le dichiarazioni sempre più accese dei leader del mondo, il timore che uno scontro globale possa scatenarsi non appare più solo come una suggestione distopica.

LEGGI ANCHE:– Guerra nucleare, gli unici 2 posti al mondo che saranno risparmiati da un’eventuale bomba nucleare

Foto: Kikapress