Sui social sta facendo numerose vittime la “truffa del Papa”: la promessa di 5mila euro ai cittadini sfruttando l’immagine di Leone XIV.

Negli ultimi giorni sta circolando sui social un annuncio che ha lasciato molti internauti a bocca aperta per la sua assurdità, dato che promette un sostegno economico mensile da parte del Vaticano. Il protagonista è l’attuale pontefice, Papa Leone XIV che, secondo il messaggio virale, avrebbe lanciato un fondo per garantire a ogni cittadino italiano ben 5mila euro al mese. Ma dietro il titolo sensazionalistico e la promessa di un “reddito papale” si nasconde un inganno ben congegnato. Andiamo a scoprire insieme la nuova “truffa di Papa Leone XIV”.

L’annuncio virale e il volto del Pontefice: la truffa di Papa Leone XIV

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il finto annuncio è comparso su Facebook, corredato da una foto di Papa Leone XIV e da uno slogan intrigante: “Lui ha raccontato a tutti la verità, ora vivrete in un modo nuovo”.

Cliccando sul post si viene reindirizzati a una pagina che imita graficamente una testata giornalistica. L’articolo descrive un presunto intervento ufficiale del Papa, durante il quale avrebbe lanciato un’iniziativa socioeconomica rivoluzionaria: il cosiddetto “Fondo Nazionale”.

Secondo il testo, il Fondo Nazionale sarebbe un programma vaticano pensato per garantire ai cittadini italiani un reddito passivo mensile di almeno 5.000 euro. Il guadagno, si legge, aumenterebbe in base all’entità dell’investimento iniziale. Non servirebbero competenze economiche, né esperienza nei mercati: basterebbe compilare un modulo online per iniziare a “guadagnare subito”.

Ovviamente, della cosa Papa Leone XIV non sa nulla e, anzi, si tratta una vera e propria truffa. L’articolo fake contiene un form da compilare con i propri dati personali. Chi lo invia, riceve una telefonata da un presunto broker che invita a fare un piccolo investimento “di prova”. Una volta conquistata la fiducia della vittima, il finto consulente propone somme più elevate… e poi sparisce. Il meccanismo è lo stesso già utilizzato in truffe simili, che sfruttano personaggi famosi per attirare vittime.

È dunque fondamentale non fidarsi mai di post sponsorizzati che promettono guadagni facili, anche se legati a figure autorevoli come il Papa. Se si sospetta di essere caduti in una truffa, è necessario denunciare subito. Ma spesso, purtroppo, recuperare il denaro risulta impossibile. Meglio agire con prudenza.

Photo Credits: Shutterstock