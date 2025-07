Trump propone di cambiare la ricetta della Coca-Cola: via lo sciroppo di mais, sì allo zucchero di canna. Un affronto o una provocazione?

Da oltre un secolo, la Coca-Cola mantiene gelosamente inalterato il segreto sulla sua ricetta come una reliquia del marketing moderno: ogni bottiglia contiene una miscela conosciuta solo da pochi, con lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio tra gli ingredienti chiave. Ma a rompere l’equilibrio di questo mito è ora Donald Trump, che propone una rivoluzione: via lo sciroppo, dentro il vero zucchero di canna. Un’uscita destinata a far discutere, ma che potrebbe innescare una risposta clamorosa da parte della celebre multinazionale. Cosa ha proposto dunque il presidente americano? E come potrebbe cambiare la ricetta classica della Coca-Cola?

LEGGI ANCHE:– Sai quanti cucchiaini di zucchero assumi se bevi una lattina di Coca-Cola classica? Il rapido calcolo

Photo Credits: Shutterstock