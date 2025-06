Al G7 Trump confonde il Regno Unito con l’Unione Europea e perde i fogli dell’accordo, tra lapsus, gaffe e interventi della sicurezza.

Durante il recente G7 di Kananaskis, in Canada, il presidente statunitense Donald Trump è finito al centro dell’attenzione per via di una scena che ha rapidamente fatto il giro del mondo, diventando virale sui social. Mentre era intento a presentare un accordo appena raggiunto con il premier britannico Keir Starmer, alcuni fogli gli sono volati via a causa di una raffica di vento, creando un momento di imbarazzo generale. Starmer, con prontezza e diplomazia, si è chinato a raccoglierli, per una ragione “di sicurezza”. Tra le gaffe e i lapsus di Trump e l’intervento del premier del Regno Unito, ne abbiamo viste di tutti i colori. Scopri anche tu cosa è successo davvero guardando il nostro nuovo video!

