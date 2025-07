Ultimo fa la storia con 250mila biglietti venduti in 3 ore. Superato Vasco e il Modena Park. E proprio Vasco commenta il record sui social.

È ufficiale: Ultimo ha riscritto la storia dei live italiani. Con ben 250mila biglietti venduti in sole tre ore per il fan event previsto nel 2026 a Tor Vergata, il cantautore romano ha superato un record che sembrava imbattibile, quello di Vasco Rossi con il Modena Park del 2017, dove accorsero 225mila spettatori. Il dato ha fatto rapidamente il giro del web e persino lo stesso Vasco ha voluto dire la sua con un commento social che ha attirato l’attenzione e acceso le emozioni dei fan di entrambe le star. Ma cosa avrà mai commentato il rocker di Zocca? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress