Bufera su Un Posto al Sole: la trama con la medium Agata divide i fan. Critiche, ironie e appelli agli autori invadono i social.

Le polemiche su Un Posto al Sole si stanno scatenando sempre di più a causa di una scelta autoriale che sembra aver convinto proprio i telespettatori della storica soap di Rai Tre: il problema in questione riguarda il personaggio della medium Agata e tutta la storia della ricerca di Assane. L’intera questione, infatti, sembra aver infastidito non poco il pubblico della serie tv, che non ha certo tardato a farlo sapere con tanto di commenti piccati e appelli rivolti agli autori. Ma cosa sta succedendo davvero? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: la storia della medium non convince i fan del programma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gli ultimi sviluppi di Un Posto al Sole, la longeva soap di Rai Tre, stanno convincendo proprio poco i telespettatori, soprattutto a causa del coinvolgimento della medium Agata (interpretata da Maria Cristina Mastrangeli) nella ricerca di Assane.

I telespettatori si sono infatti scatenati online con diversi commenti diretti agli autori.

“La storyline della medium la posso accettare solo se Whoopy sostituisce Agata!”, scrive una persona citando la recente notizia del coinvolgimento di Whoopy Goldberg nella serie.

“La storia della medium è imbarazzante – scrive un’altra persona – Questa non è una serie fantasy, dovrebbero evitare queste ca..ate“. E ancora: “Si può dire che la storia della medium : ma che è sta ca..ata?”

E c’è chi fa addirittura un appello: “Michele ‘detective’ e Agata ‘la medium’ mi sembra una grande pagliacciata. Autoriiiiii bastaaaaa!”

