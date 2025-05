L’ultima puntata della stagione 2024-25 di Uomini e Donne si avvicina sempre di più e, per questo motivo, prima della pausa estiva i telespettatori hanno notato delle strane coincidenze. Come se l’intero arco di frecce di Cupido fosse scoppiato al centro del parterre del Trono Over. Ma cosa sta succedendo?

Trono Over: a Uomini e Donne la svolta prima della pausa estiva

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Siamo ormai agli sgoccioli di Uomini e Donne, dato che ormai stiamo andando verso il finale di stagione e la pausa estiva del dating show condotto da Maria De Filippi.

La data dell’ultima puntata è ancora in bilico, ma non si dovrebbe andare oltre la fine del mese di maggio. Ebbene, proprio per il lento avvicinarsi della fine dei giochi, si stanno vedendo degli strani movimenti.

D’improvviso, infatti, abbiamo visto un certo furore nel trono over: Gloria e Guido si sono dati reciprocamente l’esclusiva. Contemporaneamente c’è stata una riappacificazione di Rosanna con Giuseppe, tanto che i due sono usciti in coppia dal programma.

Insomma, uno sconvolgimento che ha colpito anche i telespettatori, tanto che i commenti sul tema sono parecchi.

C’è chi non ci crede e scrive: “ma che succede oggi si stanno innamorando tutti“. C’è chi invece aggiunge maliziosamente che “sta per finire la stagione di Uomini e Donne e tutti che improvvisamente escono in coppia per fatturare l’estate tra ospitate e giornaletti“. Oppure, ancora: “sono sicura che Gloria ha accettato l’esclusiva solo perché sta per finire il programma per la pausa estiva“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy