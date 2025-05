La scelta di Gianmarco andrà in onda in prima serata il 30 maggio, ma intanto i tagli strani alle puntate fanno discutere i fan.

La scelta di Gianmarco Steri andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 maggio, subito dopo Striscia la Notizia: un evento speciale per Uomini e Donne, che torna in prime time dopo anni con un tronista che ha saputo riconquistare il cuore del pubblico. Gianmarco, romano di 28 anni, è riuscito a imporsi grazie al suo percorso lineare, con pochi scandali e poche polemiche, e ora è pronto a scegliere tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Le anticipazioni parlano chiaro: sarà Cristina la prescelta, ma in attesa di scoprirlo ufficialmente, c’è chi si è reso conto che nel daytime pomeridiano la produzione ha fatto degli strani tagli.

Scelta di Gianmarco Steri in prima serata, ma tagli strani nelle pomeridiane di Uomini e Donne

Proprio così: l’attesa per la puntata serale di U&D ha avuto effetti collaterali sulle puntate pomeridiane. I telespettatori più attenti hanno notato infatti una serie di tagli e montaggi decisamente anomali nelle ultime messe in onda del programma. Episodi interrotti bruscamente, cambi repentini di abiti tra una scena e l’altra e dialoghi che sembrano mozzati hanno creato confusione e sollevato dubbi sulla coerenza narrativa delle puntate.

Sui social, i commenti degli aficionadosnon hanno tardato a farsi sentire. C’è chi ironizza: “La scelta messa in prima serata ha stravolto i tagli delle puntate”. Altri fanno paragoni a tema fantasy: “Anche oggi tagli e salti spazio-temporali da Harry Potter”. E c’è anche chi lamenta una forzatura nella narrazione: “Tagli inutili per tenere la suspense di una scelta di cui sappiamo già tutto”.

Insomma, se da un lato l’hype per la scelta di Gianmarco è altissimo, dall’altro il montaggio un po’ frenetico degli episodi quotidiani sta facendo storcere il naso a molti.

