A Uomini e Donne il trono over diventa comico: Cinzia e Sebastiano litigano sugli stivaletti! Pubblico e studio esplodono in una risata collettiva indimenticabile.

Uomini e Donne continua a regalarci perle di comicità involontaria e il 14 maggio il trono over ha raggiunto vette inaspettate grazie a un paio di stivaletti. Protagonisti della scena sono stati Cinzia e Sebastiano, impegnati in un acceso (e surreale) confronto. Tutto sembrava procedere come di consueto tra accuse e recriminazioni quando, all’improvviso, una frase della dama ha mandato in tilt lo studio e il pubblico. Ed è lì che si è parlato infatti di “stivaletti”. Neanche a dirlo, l’assurda confusione tra stivaletti e paletti ha scatenato un’ilarità collettiva. Maria De Filippi, i corteggiatori, gli opinionisti e perfino la regia non sono riusciti a trattenersi. Ma cosa è successo di preciso? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: confusione tra stivaletti e paletti che manda in visibilio il pubblico

Strana puntata di Uomini e Donne quella andata in scena il 14 maggio, specie durante il trono over e nel confronto tra Cinzia e Sebastiano.

La donna ha accusato più volte il cavaliere di essere troppo volubile e di non sapere cosa vuole. Ma, fino a qui, si tratta di situazioni comuni nel programma, dove corteggiatori e tronisti, dame e cavalieri si danno battaglia a suon di discussioni.

A un certo punto, però, la dama si è rivolta a Maria De Filippi dicendo: “Togliamo questa cosa che io lo voglio condizionare o gli voglio mettere gli stivaletti! Ma chi glieli vuole mettere gli stivaletti!”

“Ma quali stivaletti, erano paletti non stivaletti“, ha risposto ironicamente lui e nel frattempo anche il web è andato in visibilio.

Tra un “gli stivaletti mi hanno ucciso” e un “Tesoro ma mettere stivaletti cosa?? Tutta la forbita e poi non capisce mettere i paletti” c’è chi scrive “adesso non riesco a smettere di pensare a Sebastiano con gli stivaletti!”.

Photo Credits: Shutterstock