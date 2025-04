Un uovo in cioccolato bianco, tartufi al champagne e un prezzo da regina: ecco il dolce regalo pasquale che Re Carlo ha selezionato per Camilla.

Anche a Buckingham Palace, la Pasqua ha il suo profumo di cioccolato. Ma tra le mura reali, l’uovo pasquale non è mai un semplice dolce: è un gesto simbolico, scelto con cura e rigorosamente… regale. Secondo indiscrezioni confermate da chi conosce bene l’etichetta di corte, Re Carlo III avrebbe già selezionato il dono perfetto per la Regina Consorte Camilla: un raffinato uovo della storica maison Charbonnel et Walker, cioccolatieri di fiducia della corona britannica fin dal 1875.

Non è la prima volta che il marchio viene associato ai Windsor: Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana, ha raccontato come i membri della Royal Family abbiano da sempre una predilezione per le praline e le uova di questa esclusiva casa londinese. Ed è facile capire il perché: tra cioccolato fondente, bianco e al latte, ogni creazione è arricchita da tartufi artigianali, con ingredienti come il celebre “Pink Marc de Champagne”.

Il prezzo? Non proprio da uovo qualunque. Si stima che l’uovo scelto da Carlo possa arrivare fino a 140 sterline, ovvero circa 165 euro. Il pezzo più lussuoso della collezione pasquale è infatti il Joyful Easter Hamper, un cesto elegante che racchiude una selezione delle specialità più amate: tartufi al lampone, caramello rosa con sale dell’Himalaya, cioccolatini a forma di borsetta e, naturalmente, l’uovo in cioccolato bianco decorato a mano.

Un piccolo lusso che, per i reali, diventa un rituale. E mentre milioni di britannici scelgono le uova da scaffale a pochi pound, a corte si celebra la Pasqua con gusto, tradizione e un tocco di champagne… anche nel cioccolato.

Foto: Kikapress