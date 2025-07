C’è un tesoro fermo nei conti dello IOR: 348 milioni di euro che Papa Leone potrebbe decidere come usare. E le ipotesi sono tutte aperte.

Nei bilanci dello IOR, la banca vaticana, esiste un patrimonio inattivo di ben 348 milioni di euro. Si tratta di utili già accantonati e teoricamente pronti per essere impiegati in progetti caritatevoli, missionari o umanitari. Una somma impressionante che, finora, è rimasta inutilizzata. Con l’arrivo di Papa Leone XIV, la domanda che molti si pongono è: come potrebbe decidere di usarla? Le possibilità sono tante e potrebbero cambiare radicalmente l’impatto sociale del Vaticano. Proviamo a scoprire insieme qualcosa di più nel nostro nuovo video!

