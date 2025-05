Troppe defezioni all’Isola dei Famosi: Veronica Gentili riceve mezzo Tapiro e svela a Striscia di avere un piano segreto per salvare il reality.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosisi sta trasformando in una vera e propria corsa a ostacoli per la conduttrice Veronica Gentili, travolta da una serie di ritiri e infortuni che stanno falcidiando il cast. Una situazione talmente paradossale da meritarsi un Tapiro d’Oro, consegnato da Striscia la Notizia… ma solo per metà. La statuetta, presentata senza la sua parte superiore, ha voluto ironizzare sulla “fuga” collettiva che sta mettendo a dura prova la tenuta del reality di Canale 5. Eppure, nonostante tutto, Gentili sembra tutt’altro che scoraggiata. Con un sorriso e un tono brillante, ha rivelato ai microfoni del tg satirico di avere un piano di riserva per evitare il naufragio definitivo del programma. Un vero asso nella manica, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme qual è nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Isola dei famosi, il problema dell’orario di chiusura: Veronica Gentili fa preoccupare i fan del programma. Cosa accadrà dalla prossima puntata

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset