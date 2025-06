Matrimonio di Jeff Bezos, incidente per Vittoria Ceretti: l’abito si strappa all’inizio della cerimonia. Panico tra i flash, ma lei gestisce tutto con ironia.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non ha fatto parlare solo per il lusso sfrenato e gli ospiti VIP presenti a Venezia, ma anche per qualche imprevisto capitato durante le celebrazioni: tra i momenti più commentati, c’è stato quello che ha coinvolto Vittoria Ceretti. La top model e attuale compagna di Leonardo DiCaprio, è stata infatti protagonista di un piccolo incidente proprio all’inizio della cerimonia: il suo elegante abito ha ceduto, creando un attimo di panico (e qualche foto).

Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: l’incidente con il vestito di Vittoria Ceretti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra le chiacchiere e le polemiche che hanno riguardato il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, non manca qualche piccolo incidente di percorso che – stavolta – ha riguardato la top model Vittoria Ceretti.

Lei, attuale fidanzata di Leonardo Di Caprio, ha infatti cominciato la cerimonia con un piccolo imprevisto: il suo abito si è strappato.

A documentare la cosa è stata lei stessa, pubblicando un piccolo scatto della stoffa squarciata su Instagram, con tanto di “how it started:”, ovvero “come è cominciata“.

Ma non è solo il piccolissimo strappo all’inizio che ha fatto notizia, dato che dopo un po’ il suo abito – un vestito vintage a sirena e in seta firmato D&G – si sarà impigliato da qualche parte e si è strappato anche all’altezza della gamba!

Anche questo secondo strappo è stato subito documentato da Vittoria. Quindi, se quest’estate vi si è strappato qualche vestito mentre andavate ad un matrimonio, niente paura: succede anche alle top model al matrimonio del secolo!

