Vittorio Feltri commenta il gesto della moglie di Macron a Fuori dal coro: prima minimizza, poi lancia una stoccata delle sue.

La scena dello schiaffo – o presunto tale – di Brigitte Macron al marito Emmanuel durante la visita in Vietnam ha fatto il giro del mondo, scatenando ironie, riflessioni e commenti più o meno accesi, tra cui quello di Vittorio Feltri a Fuori dal coro. Con il suo stile tagliente ma in questa occasione più contenuto del solito, il giornalista ha minimizzato il gesto. Anche se poi ha lanciato una stoccata delle sue…

Leggi anche: — Macron, lo sfogo della moglie Brigitte dopo lo schiaffo: “Stai lontano, perdente!”. Cosa svela l’esperto del linguaggio

Vittorio Feltri sullo schiaffo della moglie di Macron: ‘sua nonna’

La vicenda che ha visto protagonista il presidente Francese Emmanuel Macron in Vietnam sta facendo molto discutere: all’atterraggio nel Paese, infatti, l’inquilino dell’Eliseo ha ricevuto uno schiaffo dalla moglie Brigitte.

Il caso ha fatto il giro del mondo, raccogliendo pareri contrastanti un po’ da tutte le parti. E, tra questi, non poteva mancare certo quello di Vittorio Feltri.

A ‘Fuori dal coro‘, il giornalista si è espresso con un parere che è sembrato anche abbastanza moderato, specie conoscendo le sue prese di posizione sempre piuttosto sferzanti: “Devo dire la verità, non mi hanno colpito più di tanto, perché fra moglie e marito questi piccoli dissapori possono anche esserci senza creare scandalo. Poi non è sembrato uno schiaffo, è sembrato un buffetto“.

Poi, però, la bomba l’ha lanciata eccome: “Quindi io non me la prenderei più di tanto né contro Macron né contro la sua nonna, moglie, non so chi sia“.

Lì Mario Giordano lo ha corretto e ha fatto il punto: “Moglie, moglie, moglie, dici ben altre cose potremmo… imputare a Macron e alla coppia…”

Photo Credits: Kikapress