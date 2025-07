A The View, Whoopi Goldberg si accascia sul tavolo come per fare un pisolino durante un dibattito su Golden Bachelor, tra risate e stupore.

Durante una puntata apparentemente tranquilla di The View, è bastato un argomento poco stimolante per scatenare uno dei momenti più iconici (e virali) della stagione: parliamo del gesto esilarante di Whoopi Goldberg che, tra lo stupore e le risate del pubblico, ha letteralmente fatto un pisolino poggiando la testa sul tavolo durante il dibattito sul programma Golden Bachelor. Ma cosa è successo esattamente?

LEGGI ANCHE:– Che Tempo Che Fa: imprevisto con Whoopi Goldberg: il fuori programma durante il programma di Fabio Fazio

Whoopi Goldberg e il pisolino in diretta tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A The View, Whoopi Goldberg, 69 anni, ha introdotto con evidente disinteresse la discussione sul concorrente Mel Owens, ex giocatore NFL e protagonista del dating show, che aveva dichiarato di preferire donne sotto i 60 anni. L’attrice ha usato il suo solito tono da “valley girl”, una sorta di ironica caricatura vocale che utilizza quando trova un tema superficiale o noioso.

Mentre le co-conduttrici Joy Behar, Sara Haines e Alyssa Farah commentavano con battute e critiche l’affermazione di Owens, Whoopi ha progressivamente mostrato il suo disappunto: prima si è appoggiata con la testa alla mano, poi ha chiuso gli occhi, fino a stendersi platealmente sul tavolo in una parodia di sonno improvviso. La regia l’ha inquadrata proprio mentre “dormiva” in diretta.

“Whoopi si è fatta un bel pisolino,” ha commentato ridendo Joy Behar, mentre il pubblico esplodeva in risate. “Sì, l’ho fatto,” ha confermato la Goldberg, prima di mandare la trasmissione in pubblicità con una stoccata ironica all’indirizzo di Owens: “Hai giocato in NFL, sei stato colpito abbastanza, il tuo corpo è a pezzi. Non parlare di quello che non vuoi”.

Ma non è finita lì: rivolgendosi direttamente alla telecamera, Whoopi ha chiuso il siparietto con una frase tagliente e quasi biblica: “Quello che non vuoi è proprio quello che ti capita. È così che funziona Dio!”

Photo Credits: Kikapress