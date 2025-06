Polemica per il compleanno di William: la cucciolata della cocker Orla fa infuriare gli animalista e trasforma la foto in un caso internazionale.

Il compleanno del principe William, celebrato lo scorso 21 giugno, è finito al centro di una polemica internazionale per via delle proteste di alcuni gruppi animalista. Galeotta fu una tenera foto diffusa per l’occasione, che ritrae la famiglia con una cucciolata della loro cocker spaniel Orla. Che è riuscita a fare arrabbiare un’associazione importante. La scelta di far accoppiare e avere una cucciolata all’animale di casa ha infatti scatenato le durissime critiche di PETA, una no-profit internazionale a sostegno dei diritti animali, che ha accusato i principi di Galles di essersi lasciati andare ad un comportamento irresponsabile. Le reazioni online non si sono fatte attendere, trasformando lo scatto in un caso virale. Ma cosa è stato imputato a William e Kate da parte dei gruppi animalisti? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress