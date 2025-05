Le indiscrezioni circolavano da settimane, ma ora sembrano trovare conferma: Manuel Agnelli non farà parte della prossima edizione di X Factor. Dopo anni di presenza fissa al tavolo dei giudici, il frontman degli Afterhours saluta il talent show che ha contribuito a rendere un punto di riferimento della musica televisiva italiana. A prendere il suo posto, secondo quanto riportato da Open, sarà Francesco Gabbani.

Gabbani debutterebbe così nel ruolo di giudice in una giuria rinnovata. Insieme a lui ci saranno Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia. Una formazione che promette di mescolare pop, urban, indie e spettacolo in un cocktail tutto da scoprire.

La sostituzione di Agnelli con Gabbani segna un cambio di rotta importante per il programma, che sembra voler puntare su volti più “pop” e vicini al pubblico generalista. Dopo un lungo periodo in cui X Factor ha cercato l’alternativa, anche attraverso giudici dal profilo critico e underground come Agnelli, oggi torna a giocare la carta della leggerezza e della versatilità. X Factor 2025 si prepara così a voltare pagina. E con Gabbani in giuria, la musica potrebbe davvero cambiare.

