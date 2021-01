Nella sempiterna sfida del reale più sexy spunta il 21enne Arthur Chatto: oramai anche Harry è passato di moda, ecco chi è il re del fitness e pronipote della Regina Elisabetta

Arthur Chatto, il più bello tra i reali inglesi: conosciamolo meglio

21 anni, college prestigiosi, una laurea in Geografia e una insana passione per gli sport estremi: questa la carta d’identità di Arthur Chatto, eletto dal popolo dei social il reale più sexy… Persino di William e Harry che, oramai devoti mariti padri di famiglia, hanno messo in secondo piano il loro charme.

Arthur Chatto è figlio di Lady Sarah Chatto, secondogenita di Margareth, amatissima sorella di Sua Maestà scomparsa nel 2002: il pronipote della Regina Elisabetta è 26° nella linea di successione al trono, dunque ha sviluppato ben altri interessi e speranze piuttosto che dedicare la sua vita alla Corona.

Il giovane rampante è infatti diventato un quotatissimo istruttore (ECCOLO MENTRE SI ALLENA) e insegna in una palestra di Edimburgo, la Bound Fitness: su Instagram vanta oltre 200mila followers e durante il lockdown le sue lezioni online di cardio e allenamento sono diventate un appuntamento immancabile per molti inglesi.

Il pronipote della regina adora gli sport estremi ed è fidanzatissimo

La sua fama social è così schizzata alle stelle e di questo Arthur non potrebbe essere più compiaciuto. Il sexy pronipote della Regina non è però uno che ama le distrazioni, anzi è fidanzatissimo con Lizzie Friend, che ha conosciuto all’università.

Considerando quanto sia sportivo e pronto a raccogliere nuove sfide (è stato il più giovane britannico a vogare per 2000 miglia lungo le coste dell’Inghilterra), di certo Filippo lo stima parecchio e rivede in lui lo spirito combattivo che aveva da giovane.

Foto: Kikapress