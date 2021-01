L’attivista trolla l’uscente Presidente degli States dopo aver subito prese in giro social in passato: Greta Thunberg si vendica con un tweet sprezzante contro Trump

Greta – Donald, la guerra su Twitter vinta dalla Thunberg

Ora che Joe Biden si è definitivamente insediato all’interno della Casa Bianca, la presenza di Donald Trump sembra soltanto un vago ricordo: ieri lo abbiamo visto per l’ultima volta salire sull’aereo presidenziale per ritirarsi in Florida con la moglie Melania e Greta Thunberg non ha mancato di vendicarsi con un tweet sprezzante.

La giovane attivista si è così presa una bella rivincita social dopo essere stata al centro di molteplici tweet derisori in passato da parte di Donald Trump.

Ricorderete tutti quello in cui l’ex capo di Stato americano, dopo il celeberrimo discorso di Greta all’Onu nel 2019, scrisse di lei:

“Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere”

Sfottò social di Greta Thunberg ai danni del tycoon: tweet virale

Già all’epoca la tenace Greta riuscì con grandissima intelligenza a trasformare il messaggio provocatorio in un punto a suo favore copiando quelle parole nella sua biografia social.

Ora la Thunberg ha fatto molto di più restituendogli pan per focaccia. Postando lo scatto in cui vediamo Donald Trump accingersi a salire sull’aereo che lo porta lontano dalla Casa Bianca, la leader svedese del movimento dei giovani per il clima ha scritto:

“Sembra un vecchio signore molto felice che guarda verso il suo brillante e meraviglioso futuro. Fa piacere vederlo così”

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Greta non dimentica!

Foto: Kikapress