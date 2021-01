L'incredibile sotria di Reggie: un video mostra come nonostante la sordità abbia trovato un modo per comunicare

Quante volte abbiamo sentito storie sorprendenti che riguardano i nostri amici a quattro zampe? Ebbene quella della cagnolina sorda che ha trovato un modo per comunicare con la sua padrona è una delle più sorprendenti lette negli ultimi tempi.

Cagnolina sorda dalla nascita inventa un modo speciale per comunicare con la padrona

La protagonista di questa dolce storia si chiama Reggie ed è una trovatella che Lindsay Kelly ha adottato dal Mansfield Animal Shelter, un canile del Massachusetts. E’ un incrocio tra un dalmata e un bull terrier ed è sorda. Il lieto fine per aver trovato una nuova famiglia che le vuole bene potrebbe avervi già strappato tenere espressioni e sorrisi. Ma siamo solo all’inizio.

Probabilmente la cagnolina è sorda fin dalla nascita e ha quindi sempre vissuto nel silenzio senza aver mai sentito la voce di un altro cane. Eppure questo non l’ha fermata e ha trovato un modo speciale per comunicare con la sua famiglia umana. Come? Osservando il comportamento degli altri cani.

Proprio così. Reggie ha imparato ad imitare il movimento dell’abbaiare e ha cominciato ad emettere dei suoni. All’inizio Lindsay pensava fossero starnuti o colpi di tosse, poi ha capito: Reggie abbaiava!

“Mi ci è voluto sicuramente un momento per capire cosa stesse facendo – ha raccontato la proprietaria di Reggie a The Dodo – All’inizio ho pensato che fosse uno starnuto o una tosse. Ma quando ha continuato a farlo, e guardandomi mentre lo faceva, ho capito che stava cercando di comunicare.”

“È così orgogliosa di se stessa quando lo fa – ha raccontato ancora Kelly – Di solito fa questo latrato quando cerca di attirare la nostra attenzione in qualche modo. A volte, lo fa alla porta della dispensa se vuole un regalo. “

E siamo certi che resisterle sia difficile!

Nel mondo animale spesso i cuccioli imparano dalle madri o dai loro simili come comportarsi, ma la capacità di Reggie di apprendere un modo per comunicare con Lindsay è qualcosa di straordinario.

