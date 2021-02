Il principe Harry attacca William: “Noioso”, colpa di Kate. Il sospetto

Sappiamo che tra William e Harry i rapporti siano gelidi a causa di Meghan, ma dopo il matrimonio del primogenito, anche Kate venne attaccata: l’accusa mossa da Harry

William e Harry, mogli a confronto

Al momento i fab four William, Kate, Harry e Meghan sono separati geograficamente e non solo: i duchi di Cambridge infatti non hanno ancora accettato la separazione di Harry e Meghan che sono volati in America per allontanarsi definitivamente dalla royal family.

Eppure per il compleanno di Kate Middleton, sembrava che i rapporti fossero destinati a riscaldarsi un po’ grazie alla bellissima e inaspettata sorpresa che la moglie di William aveva ricevuto. Anche la True Royalty tv ha fatto sapere che i Cambridge sono effettivamente pronti a sotterrare l’ascia di guerra per ritrovare l’armonia in famiglia.

Ora è di nuovo polemica per la scelta dell’attrice statunitense di non tornare con Harry e Archie a Londra per il Trooping the colour e i compleanni della Regina e di Filippo per continuare a mantenere le distanze.

William contro Meghan, Harry contro Kate

Non soltanto Meghan, però, ha avuto problemi di accoglienza nella big family al momento delle presentazioni con William: anche Harry – secondo quanto riportato da Katie Nicholl – non gradiva molto Kate. A Channel 5 l’esperta reale ha infatti svelato che una volta sposato, il futuro re d’Inghilterra secondo quanto confidato da Harry agli amici, fosse diventato “estremamente noioso”.

Secondo il più giovane dei figli di Carlo e Diana, infatti, la colpa era da imputarsi alla rigidità della Middleton che William scelse come sua sposa.

Leggi anche Quanto è ricca Kate Middleton? “Piena di soldi”, ecco come ha accumulato l’enorme patrimonio dopo le nozze Rivelazioni sconcertanti su quanto è ricca la famiglia reale inglese sono state diffuse di recente dall’ex politico inglese Norman Baker: balza agli occhi il patrimonio da urlo di Kate Middleton, il boom dopo le nozze. Ecco quanto è ricca la Duchessa di Cambridge

