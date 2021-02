Durante una video-conferenza con alcuni genitori, Kate Middleton, non senza imbarazzo, avrebbe ammesso di non poter fare a meno di… Bridgerton: la serie dei record ha conquistato la duchessa

Kate Middleton spiazza tutti, cosa le piace fare lontano da occhi indiscreti

Kate Middleton si conferma nazional popolare al punto giusto: questa la sua forza maggiore per essere riconosciuta, oramai da anni, come la perfetta moglie, madre e futura regina d’Inghilterra. Anche lei però ha le sue debolezze che le conferiscono comunque un certo fascino e la rendono agli occhi dei sudditi una di loro.

Durante una videoconferenza con alcuni genitori inglesi per parlare di ragazzi, scuola e educazione in questo difficile momento storico, il moderatore della call ha chiesto alla duchessa di Cambridge chi le fosse stato più accanto negli ultimi mesi di pandemia e lockdown. Kate, con il suo solito fare garbato ed elegante, ha scritto su un foglio il nome di William e il moderatore ha ironizzato:

“È meraviglioso sentirlo. Non vorremmo mai vedere scritto Bridgerton o qualcosa del genere, giusto?”

La reazione della Middleton? Una risatina complice, come di chi sa perfettamente di cosa si parla. È bastato quel gesto per far capire a chi era in collegamento che anche la moglie del Principe William è una fan della serie Netflix che ha creato un nuovo sex symbol: Regé-Jean Page il quale, come sappiamo, interpreta l’irresistibile duca di Hastings Simon Basset.

Insomma tra gli 82milioni di spettatori che hanno adorato la serie, figura anche la futura Regina d’Inghilterra: un altro record per Netflix che ha confermato anche la produzione della seconda stagione di Bridgerton… Ottima notizia per Kate che, tra un impegno ufficiale e un altro, avrà modo ancora per un altro po’ di rilassarsi facendo quello che più le piace.

