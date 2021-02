Una ricerca internazionale sfata un credenza: sono gli essere umani ad essere grassi e non gli elefanti. Il cuorioso studio.

Gli elefanti sono animali di proporzioni enormi e vedendoli siamo portati a pensare che siano grassi. Ma una ricerca internazionale ha scoperto che in media, sono gli umani ad essere più grassi degli elefanti.

Siamo più grassi degli elefanti, lo dice la scienza: studio inquietante

Leggi anche: >> FAI SPORT E MANGI SANO MA NON PERDI PESO? POTRESTI SOFFRIRE DI QUESTA PARTICOLARE ALLERGIA

La ricerca internazionale coordinata dalla professoressa Daniella E. Chusyd, docente presso il Dipartimento di Scienze della Nutrizione e del Nutrition Obesity Research Center, Stati Uniti, e pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Experimental Biology (qui il link) ha preso in considerazione 44 esemplari di elefanti asiatici in cattività.

La scelta è ricaduta su questa tipologia di pachiderma perché il loro tasso di infertilità era superiore a quello di altre famiglie e i ricercatori pensavano fosse legato al loro sovrappeso. Procedendo con lo studio, si sono resi conto che i maschi hanno una percentuale di grasso leggermente inferiore rispetto a quella delle femmine: l’8,5% del peso corporeo contro il 10%. In media una femmina di elefante asiatico ha una percentuale di grasso che varia dal 2 al 25%.

Una forbice che un essere umano medio in buona salute supera! Il team ha notato che l’indice di massa grassa per tali umani è tra il 6 e il 31%. Insomma ad essere grassi siamo noi e non gli elefanti.

Intanto lo studio ha evidenziato che il tasso di infertilità non è legato né al sovrappeso né al poco movimento. La ricerca quindi in questo senso, continua.

Crediti foto@Kikapress