Il Groundhog Day è arrivato e il 2 febbraio la marmotta Phil ha fatto la sua previsione su quanto durerà l'inverno.

Il giorno della marmotta Phil (che per noi italiani coincide con la candelora) è arrivato, e il 2 febbraio la previsione su quanto ancora durerà l’inverno è stata fatta.

Quanto ancora durerà l’inverno? La previsione della marmotta Phil

Leggi anche: >> HAI SEMPRE FREDDO E LE DITA DIVENTANO BLU? IL RISCHIO PER LA SALUTE

Come ogni anno il Groundhog Day è stato celebrato a Punxsutawney, in Pennsylvania. Rispetto al solito, non c’era la folla di pubblico ad attendere e festeggiare le previsioni di Phil. Solitamente è un giorno di grande festa, con fuochi d’artificio, ospiti che si alternano sul palco, fino ad arrivare al momento tanto atteso: l’uscita della marmotta dalla sua tana.

Il giorno della marmotta 2021 si è svolto in diretta streaming, ma ciò nonostante ha riscosso un grande successo. La previsione però non è delle migliori; parafrasando Game Of Thrones: winter will go on! Ebbene sì: secondo la marmotta Phil ci aspettano ancora 6 settimane di inverno.

Six more weeks of winter!!! Happy Groundhog Day!!! #punxsutawneyphil #ghd2021 #sixmoreweeksofwinter 🎩🐾❄️🌨 Pubblicato da Punxsutawney Phil su Martedì 2 febbraio 2021

Come avviene la previsione

Il Giorno della marmotta è stato festeggiato per la prima volta proprio a Punxsutawney il 2 febbraio 1887. Secondo la tradizione, in questo giorno bisogno guardare il rifugio di una marmotta. Se uscendo dalla sua tana non vede la sua ombra perché il cielo è coperto, allora l’inverno finirà presto. Al contrario, se uscendo la marmotta riesce a vedere la sua ombra grande al sole alto nel cielo, allora si spaventerà e tornerò nella sua tana. Questo vuol dire che l’inverno durerà per altre 6 settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Punxsutawney Phil (@punxs_utawneyphil)

Phil purtroppo ha visto la sua ombra, ma va detto che le sue previsioni non sono sempre corrette, anzi il più delle volte sono sbagliate: 40% giuste, 60% sbagliate. Speriamo che per il 2021 la simpatica marmotta si sia sbagliata!

Crediti foto@Kikapress