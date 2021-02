Harry e Meghan hanno tirato troppo la corda: la Regina Elisabetta reagisce con forza e punisce i duchi del Sussex, cos’ha tolto al nipote

Regina Elisabetta dura con Harry e Meghan

A marzo 2021 terminerà ufficialmente l’accordo che Harry e Meghan hanno sottoscritto con la corona per uscire dalla royal family: fino a quel momento i duchi del Sussex hanno tempo per contrattare sulle condizioni, e così anche la Regina Elisabetta.

Sua Maestà, alla luce degli ultimi eventi, ha deciso di adottare una linea durissima nei confronti del nipote e di sua moglie. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il no di Meghan alla possibilità di tornare a Londra con Archie per festeggiare il compleanno di Elisabetta. No che, secondo i più informati, ha scosso parecchio anche Harry già esasperato dalla lontananza dai suoi cari.

Megxit, Harry perde il titolo militare per volere della Regina: dolore indescrivibile

Elisabetta II ha così deciso di passare alle maniere forti e togliere al nipote qualcosa che si è guadagnato sul campo e a cui tiene infinitamente: parliamo delle onorificenze militari che sono valse a Harry per il valore dimostrato nelle missioni in Afghanistan.

A marzo, scaduti dunque i 12 mesi dalla Megxit, la Regina dovrebbe ratificare la decisione e Harry non sarà più Captain General dei Royal Marines.

Per il secondogenito di Carlo e Diana, se la nonna manterrà fede alla punizione, sarà un dolore indescrivibile considerato il legame che ha con le forze inglesi dopo 10 anni trascorsi fianco a fianco in missione con i suoi commilitoni.

Foto: Kikapress