Era il 3 febbraio 1980 quando Carlo chiese la mano della 19enne Diana: mai proposta fu meno romantica nella storia dell’uomo, le parole della defunta principessa

Carlo e Diana, la proposta fu un disastro

Esattamente 40 anni e 1 giorni fa il Principe Carlo faceva la proposta di matrimonio a Diana: lui aveva 32 anni, lei soltanto 19 e da quanto raccontò la defunta principessa, non fu affatto romantica.

Chi si aspettava una proposta come nelle favole con il principe azzurro che scende maestosamente da cavallo e si inginocchia di fronte alla sua amata resterà particolarmente deluso.

Fu la stessa Lady Diana che agli inizi degli anni ’90 registrò delle cassette consegnate poi al biografo Andrew Morton, per il documentario “Diana – Her true story”.

La Spencer confessò come andarono davvero le cose: Carlo, come da tradizione, non si inginocchiò di fronte a lei, le chiese semplicemente “Mi vuoi sposare?”

Proposta di matrimonio flop: “È uno scherzo”, così Diana umiliò Carlo

“Io scoppiai a ridere. Ricordo che prima pensai: “È uno scherzo”. Poi risposi: “Ok”. E lui continuò: “Lo sai che un giorno diventerai regina?”. “Una voce dentro di me diceva che non sarei diventata regina, ma che il mio ruolo sarebbe stato comunque durissimo da sostenere. Quindi Carlo fece: ‘Ti amo, ti amo così tanto… qualunque cosa significhi la parola amore’”.

Non appena ottenuto il sì, Carlo scappò via senza neanche abbracciare la 19enne: a svelare quest’altro dettaglio sulla disastrosa proposta di matrimonio a Diana è stato Christopher Wilson, nel documentario del 2019 Charles & Di: The Truth Behind Their Wedding.

Senza tradire alcuna emozione, piuttosto che gioire con la futura moglie, Carlo “chiamò sua madre e molto semplicemente le disse: ‘Fatto. Mi hai detto di trovare qualcuna da sposare, eccola’”.