Meghan Markle, ecco perché ha rotto con tutti: Buckingham trema

Meghan Markle ancora al centro degli scandali: il libro della sorella Samantha promette di distruggerla… E intanto Buckingham trema all’idea

Meghan e Harry non trovano pace: anche se hanno trovato la loro libertà – nonostante la loro omonima biografia sia stata un totale flop – manca loro ancora la giusta serenità. L’ultima notizia a togliere il sonno soprattutto a Lady Markle è l’uscita del libro della sorella Samantha, The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir, Part One.

Meghan, il libro della sorella Samantha Markle dà scandalo

La 56enne, che non vede l’ex attrice dal 2008 e che dunque non è stata invitata al royal wedding con Harry nel 2018, ha già avuto modo di minare la credibilità e la reputazione di Meghan Markle, ma stavolta pare volerla distruggere una volta per tutte.

Stando ai rumor, la sorellastra della duchessa ha impiegato 4 anni per trovare testimonianze di amici e parenti che mettessero in imbarazzo la 39enne e la royal family, scavando lei stessa nei suoi ricordi d’infanzia.

Samantha vuole distruggere la sorellastra Meghan: il dubbio sull’infarto del padre

Fino a quando Doria Ragland e Thomas Markle stavano insieme, le due sorellastre avevano un rapporto speciale, poi tutto è cambiato.

“Prima era una bambina dolce e dalla pelle color pesca. Poi qualcosa è andato storto. Con gli anni i nostri rapporti si sono logorati e lei è diventata molto dura e poco gentile nei miei riguardi. Per questo l’avevo chiamata la principessa altezzosa“

A proposito del padre, nel libro della sorella di Meghan sembra esserci un legame tra la volontà della Markle di non averlo al suo matrimonio e l’infarto. Le nozze si rivelarono l’occasione perfetta per tagliare i ponti con tutti in America, eccezion fatta per la madre.

Intanto Harry, dopo che la Regina lo ha messo al corrente di volergli togliere i titoli militari, starebbe pensando di anticipare la visita a Londra (Meghan invece resterà in California col figlio) per convincere la nonna a non farlo.