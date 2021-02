Nuovi retroscena emergono dalla Megxit, si parla di una riunione segreta tra Harry e la Regina prima dell’addio: ecco cosa fecero Meghan e Kate in quell’occasione

La Megxit scadrà a marzo 2021 e ciò significa che Harry e Meghan hanno ancora poco tempo per negoziare le condizioni del loro addio alla corona: in questo momento, poi, la pressione su di loro è elevata e nuovi retroscena inediti concorrono a rendere la situazione più delicata che mai.

Riunione segreta tra Harry e la Regina: il retroscena inedito

Come mostra il documentario in onda su Channel 5 “Secrets of the Royal Palaces”, pare che la Regina Elisabetta abbia tentato in tutti i modi di convincere Harry a ripensare la sua decisione convocando una riunione segretissima a Buckingham.

A riportare la notizia Emily Andrews che ha spiegato:

“La regina voleva privacy assoluta e ha scelto la biblioteca, un luogo molto appartato. Solo una manciata di persone era ammessa nella stanza, mentre lo staff era stato incaricato di rimanere dall’altra parte della residenza. La volontà era quella di rendere l’incontro il più privato possibile e non lasciare trapelare nulla”.

All’incontro segreto hanno preso parte Elisabetta, Harry accompagnato da due segretari, il fratello William e il padre Carlo. Non ha voluto partecipare il nonno Filippo perché deluso dalla scelta del nipote vista come una “negligenza al dovere”.

Riunione segreta, assenti Kate e Meghan, ecco perché

Inoltre Meghan Markle avrebbe rifiutato l’invito direttamente di Sua Maestà, mentre Kate Middleton avrebbe preferito non farsi vedere così sconvolta per la situazione e a causa delle presunte continue liti con la cognata americana.

A breve Harry tornerà a Londra ancora una volta da solo, Meghan continua a mantenere le distanze nonostante il marito stia soffrendo incredibilmente per la lontananza dai suoi cari.