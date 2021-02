Il Principe Harry si mostra senza Meghan e rompe il suo isolamento: avvistato su un autobus a due piani con l’amico e showman James Corden, ecco il progetto segreto… Si parla di molti soldi!

Il Principe Harry è rimasto isolato e lontano dai riflettori per troppo tempo, oscurato dai capricci di Meghan Markle ma ora è pronto a tornare ad essere protagonista della sua vita: che ci faceva su un autobus a due piani con l’amico e showman James Corden ripreso da tre telecamere?

Il principe Harry senza Meghan: è crisi?

Si parla di un progetto multimilionario, ancora top secret o quasi: le ipotesi su ciò che bolle in pentola per il duca del Sussex sono diverse e tutte comunque verosimili.

Corden è famosissimo in America per il programma Carpool Karaoke, un vero e proprio cult in cui il presentatore invita personalità del calibro di Madonna, Lady Gaga o Elton John – tanto per citarne un paio – e cantano insieme in macchina.

Harry e Corden si conoscono da parecchio, tanto che il conduttore di The Late Show with James Corden e la moglie erano tra gli invitati vip del royal wedding con Meghan Markle e sembra che, come riporta TMZ, il principe sia stato ingaggiato per girare un episodio di Carpool Karaoke che, per ragioni di Covid, è stato realizzato all’aperto su un bus turistico.

Dalle immagini che circolano sul web Harry è apparso perfettamente a suo agio con tre cameraman che lo riprendevano… Che stia nascendo un’altra star di Hollywood?

A giudicare dagli accordi multimilionari stretti con Netflix (si parla di 150milioni di dollari) e Spotify, potrebbe anche trattarsi di episodi o documentari relativi agli impegni con i colossi dello streaming, oppure – vista la presenza di Corden – potrebbe aver accettato di girare una intera puntata di The Late Show.

Insomma, è chiaro che Harry ha bisogno di tornare a splendere di luce propria e questo è proprio il modo giusto per farlo!