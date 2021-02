Questi sono i 3 momenti in cui ingrassiamo di più nella vita

Uno studio ha individuato le 3 fasi della vita nelle quali si tende a prendere peso

Non importa quanto sport si faccia, o che tipo di alimentazione si segua: nella vita ci sono alcuni momenti in cui si tende a prendere peso a prescindere da tutto, anche dalle buone abitudini che con fatica abbiamo introdotto nelle nostre giornate.

Sono fasi dell’esistenza delicate, che segnano uno spartiacque tra ciò che si era prima e ciò che si diventa dopo. A individuare questi 3 punti di svolta è la scienza. È bene quindi esserne a conoscenza, anche per evitare di andare nel panico quando la bilancia segna, inspiegabilmente, qualche chilo in più del previsto.

I momenti in cui si ingrassa di più secondo la scienza

La teoria è stata illustrata dall’Università di Cambridge con uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Reviews. Gli studiosi hanno individuato 3 momenti principali nella vita delle persone che portano grandi cambiamenti: un diverso approccio all’esistenza che di conseguenza implica anche un aumento del peso.

Il passaggio dalla scuola superiore all’università è uno dei 3 momenti in questione. Si tratta di un momento importante nella vita di un giovane: si cambiano le abitudini, cambiano soprattutto i ritmi e le responsabilità aumentano. Mettere su qualche chilo in questa fase è alquanto normale.

Che dire poi del primo lavoro? Un’esperienza esaltante, che coincide con il raggiungimento della indipendenza economica. Un salto nel buio per certi versi, sicuramente un momento di svolta. Anche in questo caso aumentano le responsabilità, i ritmi si fanno più serrati e ci si trova ad avere a che fare con lo stress nella vita di tutti i giorni.

Diventare genitori fa ingrassare

Parlando di esperienze esaltanti, infine, non si può non fare riferimento all’avventura più bella che la vita possa regalare: diventare genitore. L’aumento di peso, in questo caso, riguarda entrambi gli individui coinvolti: qualche chilo per lei e qualche chilo per lui. Della serie un po’ per uno non fa male a nessuno.

L’arrivo di un figlio cambia davvero tutto: lo stile di vita viene stravolto, si dorme di meno, inevitabilmente si è più stressati e con molta probabilità si tende a ingrassare.