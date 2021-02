Kate Middleton e William sono la coppia perfetta: mai un capello fuori posto, tre bambini stupendi e un aplomb invidiabile da veri futuri regnanti d’Inghilterra, eppure anche loro hanno vissuto episodi tristi durante la loro vita insieme.

La duchessa è rimasta segnata da un grande rimpianto ai tempi del fidanzamento col principe, emerso soltanto ora grazie alle indagini di Katie Nicholl, autrice del libro “Kate: our future queen”.

William e Kate si sono fidanzati il 20 ottobre 2010, la proposta da parte del duca di Cambridge è avvenuta in Kenya ed è stato un vero shock per la Middleton.

La coppia aveva pianificato di rendere ufficiale il fidanzamento soltanto il 3 novembre: purtroppo però il giorno prima suo nonno Peter è venuto a mancare e Kate non ha potuto fargli sapere che di lì a poco avrebbe portato all’altare il futuro Re d’Inghilterra.

“Kate era profondamente rattristata per non aver avuto la possibilità di dire a suo nonno che era fidanzata con William. Sapeva che lui sarebbe stato felicissimo per lei”.