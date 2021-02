Le bimbe di Draghi, è boom sui social: il nuovo fenomeno su Instagram

Da quando Mattarella ha nominato Mario Draghi Premier incaricato, sono esplosi sui social gruppi a sostegno dell’ex capo della BCE: basta con le Bimbe di Conte, arrivano le bimbe di Draghi

Il fascino sornione di Giuseppe Conte aveva fatto proliferare sui social gruppi di “bimbe di” che hanno trasformato l’ex Premier in un sex symbol: ora sta succedendo lo stesso con il nuovo Primo Ministro che può contare sulle sue “Bimbe di Draghi”.

Le bimbe di Draghi spopolano sui social

Archiviate le pagine che sostenevano Conte, sono comparsi già una decina di account su Instagram, due gruppi e una pagina su Facebook e un profilo su Twitter che si sono scatenati soprattutto a San Valentino.

Tantissimi i meme con protagonista il nuovo Premier: è stato creato per esempio un fotomontaggio dell’ex capo della BCE in versione tronista circondato da dame e cavalieri del nuovo governo (ECCOLO!); il famosissimo “Whatever it takes” è diventato una frase dei bigliettini dei Baci Perugina mentre abbondano altre fake pictures con Salvini e Di Maio.

Insomma, se oramai la popolarità di un personaggio pubblico si misura anche attraverso i social, non c’è dubbio che Mario Draghi stia riscuotendo un enorme successo. Il sorriso che ogni tanto mostra alle telecamere, l’aplomb rigoroso e il look ordinato con occhiali da sapio-sexual hanno conquistato tutti!

foto: Kikapress