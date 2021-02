San Faustino, single è meglio: lo dice la scienza

Recenti studi pongono l'accento sui vantaggi che derivano dal non avere un partner: ecco perché San Faustino va celebrato come San Valentino

Il 15 febbraio è San Faustino, auguri ai single!

Archiviati i festeggiamenti delle coppie innamorate che il 14 febbraio, come ogni anno, hanno celebrato le proprie relazioni, il 15 febbraio tocca alle persone che non hanno un partner.

Essere single però non vuol dire essere infelici, al contrario alcuni studi evidenziano i vantaggi, fisici e mentali, di chi non ha ancora trovato l’anima gemella. GUARDA LA PHOTOGALLERY e scopri perché, in fondo, non è affatto male festeggiare San Faustino.

Leggi anche: >> HAI TROVATO LA TUA ANIMA GEMELLA? ECCO PERCHÉ SEI INGRASSATA