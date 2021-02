Harry e Meghan, il dettaglio che in pochi hanno notato nella foto col pancione

Lo scatto è opera di Misan Harriman, fotografo e amico della coppia, che ha svelato un dettaglio molto curioso sulla sua realizzazione

Il principe Harry e Meghan Markle saranno presto di nuovo genitori. La notizia che Archie avrà un fratellino o una sorellina è giunta nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, mandando in visibilio i fan di tutto il mondo, soprattutto in patria.

L’annuncio è stato corredato da una splendida fotografia di coppia in bianco e nero che vede i due sdraiati sull’erba nel giardino della loro casa di Santa Barbara, in California.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

Entrambi a piedi nudi, Meghan con le mani sul pancione a custodire la nuova vita che cresce dentro di lei, e lo sguardo pieno di gioia rivolto verso il marito. Quello che però non tutti sanno è che la foto è stata scattata a più di ottomila chilometri di distanza.

Harry e Meghan, la verità sulla foto col pancione

Autore del ritratto, e prima persona a condividerlo sui social network, è Misan Harriman. Si tratta di un fotografo e attivista nigeriano, oltre che amico dell’ex attrice.

Il lavoro è avvenuto decisamente in smartworking, con Harry e Meghan in California e l’artista a Londra. Tra di loro ben 8750 chilometri di distanza. Harriman ha confidato all’edizione britannica di Vogue di aver realizzato lo scatto semplicemente con una fotocamera e un iPad attivato da remoto.

Il fotografo si è addentrato anche nella spiegazione del significato simbolico della fotografia: “Avendo alle spalle l’albero della vita e il giardino che rappresenta la fertilità, Harry e Meghan non avevano bisogno di alcuna indicazione. Perché loro due, come sempre, danzano insieme nella vita come vere anime gemelle”.

Chi è Misan Harriman

Misan Harriman conosce bene Harry e Meghan, sin dall’inizio della loro storia d’amore. Come gli ha ricordato la Markle quando lo ha incaricato del ritratto, è stato proprio lui anni fa a presentarle un amico che conosceva il principe Harry. Chissà, forse senza il suo intervento la storia d’amore dei duchi di Sussex non sarebbe mai fiorita. Non è un caso allora che la coppia abbia voluto affidare proprio a lui l’annuncio fotografico della nuova gravidanza.

Ma c’è di più: Misan Harriman è famoso per i suoi scatti delle manifestazioni di Black Lives Matter e in numerose occasioni ha pure documentato le iniziative di Extinction Rebellion, movimento ambientalista. È plausibile pensare che Harry e Meghan scegliendolo per un annuncio così importante abbiano voluto al contempo mostrare il loro sostegno alle medesime cause.