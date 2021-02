Uomini da evitare nell’arte e nella vita: cosa ci insegna Nicole Tersigni!

Stanche di stare a sentire gli uomini che vi dicono cosa fare, come farlo, quando e perché? “Uomini da evitare nell’arte e nella vita” di Nicole Tersigni fa al caso vostro

Chi nella vita non si è mai ritrovata a combattere contro il saputello, l’uomo che si crede uno spasso o l’esperto di sesso? Ogni giorno noi donne dobbiamo sopportare, spesso in silenzio, che il maschio alfa di turno ci dica cosa fare e ci spieghi come farlo, ma ora basta: abbiamo uno strumento potente (e divertente) per rialzare la testa.

Uomini da evitare, la lista di Nicole Tersigni che piace alle donne

Parliamo di “Uomini da evitare nell’arte e nella vita”, di Nicole Tersigni (Edizioni Sonda) che si prefigura come il vademecum per eccellenza contro alcuni deprecabili atteggiamenti di patriarcato che ancora oggi sussistono e che vengono percepiti come “normali” dalla società e dunque accettati anche da chi ne viene sottomesso.

Nicole Tersigni, di cui il New York Times esalta l’umorismo tagliente e sprezzante, è diventata virale sui social per aver postato quadri famosi con le sue battute, che ha poi raccolto, a mo’ di meme dal sapore femminista, nel suo primo libro: battute che sbattono in faccia agli uomini la cruda verità.

Non tutto lo scibile umano è di loro competenza!

L’autrice mette in guardia i lettori da alcune tipologie di maschio che possiamo incontrare in diverse occasioni: nel gruppo di amici, al lavoro o semplicemente al bar mentre prendiamo un caffè.

Leggi anche: >> UOMINI, IL SEGRETO DELLA LORO FELICITÀ NELLE FACCENDE DOMESTICHE: LO DICE LA SCIENZA

C’è il “mansplainer” che sale in cattedra anche per argomenti che non conosce affatto (vedasi, per esempio, il ciclo mestruale) o il finto premuroso che tenta subdolamente di farci abbassare le difese per poi dimostrare il suo essere passivo-aggressivo.

Tra gli uomini da evitare nell’arte e nella vita annoveriamo anche il comico, quello che, pensando di essere simpatico, non si rende conto di esprimere opinioni indifendibili, oppure l’esperto di sesso che ogni sera si dice protagonista di performance amatorie degne di Casanova!

Infine attenzione al puntiglioso, colui che procrastina stereotipi basati sulla discriminazione di genere e si erge sul piedistallo per giudicare l’essere femminile secondo i suoi astringenti parametri.

Nicole Tersigni riesce nell’impresa di inchiodare l’uomo medio ai propri limiti, utilizzando l’ironia che come sempre nel dialogo sociale che la donna tenta di stabilire con il maschio, risulta l’arma più potente.

Chissà che grazie a questi meme gli uomini non trovino del materiale interessante su cui meditare e migliorare la propria immagine agli occhi della donna.

Foto: Uff. Stampa Edizioni Sonda