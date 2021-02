Meghan sottomessa a Harry: cosa svela il linguaggio del corpo in queste immagini

Harry maschio alfa domina Meghan Markle come Donald Trump con Melania. Lo dice l'esperta di linguaggio del corpo Judi James

La prima apparizione pubblica, seppur virtuale, del principe Harry e di Meghan Markle dopo la separazione definitiva dalla Corona e l’annuncio della seconda gravidanza, sta sollevando dei dubbi sul loro rapporto. O almeno questo emergerebbe dalle parole di Judi James, esperta di linguaggio del corpo. Stando alle sue osservazioni l’ex attrice avrebbe adottato un atteggiamento che ne indica la sottomissione al marito.

Harry come Donald Trump, cosa suggerisce il suo linguaggio del corpo

L’occasione è stata un breve video nel quale Harry e Meghan hanno presentato il loro podcast “Archewell Audio” in un evento streaming di Spotify. La Markle, che aspetta il secondo bebè, ha incantato il pubblico con un abito di Oscar de la Renta che vale 3mila euro, lasciando finalmente da parte l’immagine più dimessa degli ultimi mesi per rivestire i panni della Duchessa con un look raffinato come era solita fare durante la prima gravidanza.

Quel che ha stupito è stato però l’atteggiamento di Harry, che è apparso piuttosto scuro in volto. Qualcuno ha ipotizzato che fosse preoccupato per le condizioni di salute del nonno Filippo, oppure a impensierirlo potrebbe essere il fatto di aver rinunciato ai titoli nobiliari. Ad ogni modo l’esperta in linguaggio del corpo ha paragonato il comportamento del principe allo stile di Donald Trump.

Meghan Markle sottomessa al principe Harry?

Judi James, infatti, sostiene che Harry, vestito con camicia bianca e pantaloni scuri, abbia assunto un atteggiamento americano “con ampi gesti delle mani che esprimono energia e vigore” che ricorda quello del tycoon. Meghan, invece, proprio come Melania Trump, è apparsa sottomessa al marito, non più protagonista della scena come ci aveva abituati in passato. “Gli sforzi sono tesi a far sembra Harry il maschio alfa dominante mentre Meghan si siede con pudore accanto a suo marito, fissandolo con ammirazione” spiega la James.

L’esperta ravvede anche qualcosa di diverso nella Markle: “C’è quasi un cambiamento di stile, con Meghan che adotta una posa molto più regale, di stampo britannico, con le mani incrociate in grembo mentre si siede vicino a suo marito”. Anche il look sarebbe più chiaramente ispirato alla Famiglia Reale, con i lunghi capelli a coprirle pudicamente le spalle e la manicure chiara.