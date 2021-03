Meghan Markle è intervenuta in videocall a The Late late show durante l’intervista al Principe Harry: ecco come si è presentata, l’abito low cost è andato a ruba

L’intervista che il principe Harry ha concesso all’amico James Corden a The Late late show sta facendo molto discutere non solo per la sostanza delle dichiarazioni del duca di Sussex, ma anche per via del breve intervento della moglie Meghan Markle.

Meghan Markle e l’abito low cost che fa impazzire tutte

Harry ha svelato nello show che il suo non è mai stato un divorzio dalla Royal Family quanto un passo indietro rispetto a un ambiente tossico che stava nuocendo alla sua salute mentale al fine di salvaguardare il benessere della famiglia che ha costruito con Meghan.

A proposito della moglie, l’ex attrice è apparsa in una breve videochiamata su FaceTime attirando immediatamente tutti gli occhi su di sé. Meghan ha chiamato amorevolmente Harry “Haz”, poi ha elargito sorrisi a più non posso mostrandosi praticamente acqua e sapone, con un velo di trucco e un abito da 30 euro.

L’abito di Meghan Markle va a ruba, ecco tutte le info del vestito

Sì, avete letto bene: la duchessa del Sussex ha sfoggiato un look premaman semplice e pratico, optando per un modello a grembiule con maniche a sbuffo (il trend del momento) color blu. Il vestito è firmato Velvet Torch e in men che non si dica, è andato a ruba online. (ECCO IL MODELLO INDOSSATO DALLA DUCHESSA)

Meghan Markle è in grado di indossare con la stessa eleganza un abito griffato da 3000 euro (ecco quello scelto per la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio di essere incinta) perché la sua forza non sta nello stile ma nel suo innegabile carisma.