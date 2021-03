La prima serata del Festival si è chiusa con ottimi ascolti e un primo vincitore: il meme più divertente è quello di Aiello

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha preso finalmente il via, nonostante le mille difficoltà non ultima quella di non avere pubblico in sala che in un evento live fa la differenza. Ma cantanti e presentatori sono andati dritti per la loro strada e hanno regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano.

#Sanremo2021, il meme più divertente della prima serata: vince Aiello a mani basse

Tralasciando il giudizio sulle canzoni, non c’è ombra di dubbio che la prima serata del Festival abbia un suo vincitore. Si tratta di Aiello, cantante indie pop che sul palco dell’Ariston ha portato il brano ‘Ora’. Aiello ha sbancato sui social diventato il meme più divertente della prima serata.

Merito, se così possiamo dire, della passione e dell’intensità con sui si è esibito. I commenti sono stati vari da chi sostiene che sul palco di Sanremo abbia dimostrato la sua vera identità, quella di fruttivendolo, a chi estrapola il video dell’esibizione e lo doppia con frasi come “Signora i limono SIGNORAAAAA”.

Aiello voto 10: su Spotify aveva convinto tutti di essere un cantante, va a #Sanremo2021 e in 3 minuti convince tutti di essere un fruttivendolo. pic.twitter.com/FLSk96X1OF — AQualcunoPiaceTrash (@ViaColTrash) March 3, 2021

Ma di meme di Aiello durante la prima serata ce ne sono stati veramente tanti, uno più divertente dell’altro. Il giovane cantante forse non sarà riuscito a fare breccia nei cuori degli spettatori con la sua canzone, ma di sicuro al sua performance non è passata inosservata.