Meghan Markle sta vivendo la sua seconda gravidanza con grande apprensione considerati i problemi di immagine causati dalle indiscrezioni – chissà se e quanto fondate – messe in piazza dalla stampa britannica: l’ultima accusa è di aver bullizzato due donne del suo staff e minato la credibilità di una terza.

Mai così profonde, forse, le spaccature tra i Sussex e Buckingham Palace: Meghan ha infatti parlato di “campagna diffamatoria calcolata” riferendosi alle accuse circolate sulla sua persona in merito a presunti episodi di bullismo, crudeltà emotiva e manipolazione nei confronti di alcuni membri del suo entourage.

Al Telegraph e al Times un testimone avrebbe dichiarato: “Più che bullismo sembrava crudeltà emotiva e manipolazione”, mentre una delle due presunte vittime avrebbe fatto sapere che quando Meghan si avvicinava “non riuscire a smettere di tremare”.

Gli avvocati dell’ex attrice avrebbero spiegato:

“La duchessa è rattristata da questo ultimo attacco alla sua persona, in particolare non si capacita di come si possa accusare qualcuno che è stato a sua volta vittima di bullismo ed è profondamente impegnato a sostenere coloro che hanno subito traumi. È determinata a continuare il suo lavoro creando compassione in tutto il mondo e continuerà a sforzarsi di dare l’esempio per fare ciò che è giusto”