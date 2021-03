In occasione della Festa della donna, vediamo sempre un tripudio di mimose. Ma se volte fare un regalo alternativo di idee ce ne sono tante!

Lunedì 8 Marzo è la Festa della donna e nella tradizione italiana c’è quella di regalare un mazzolino di mimosa. Se siete alla ricerca di idee regalo alternative, questo articolo fa per voi.

Festa della donna, idee regalo alternative alla classica mimosa

Le donne andrebbero celebrate, festeggiate tutto l’anno; detto questo se siete alla ricerca di un regalo diverso dalla mimosa di idee ce ne sono tante. Dall’altrettanto classica scatola di cioccolatini, ad un pranzo speciale. Sebbene le restrizioni che stiamo vivendo a causa della pandemia non consentano di andare a cena fuori, potete optare per un pranzo all’aria aperta o regalarvi una cena speciale da farvi consegnare a casa. Rimanendo in tema cucina, perché non ordinare una deliziosa torta mimosa o realizzarla insieme, creando così un dolce momento di condivisione.

Tempo permettendo, anche una bella gita in bicicletta con una merenda al sacco, potrebbe essere un modo piacevole di festeggiare. Siete per regali di un certo spessore? Allora perché non indirizzarvi su ‘La festa delle donne’ di Aristofane? Qui lo scrittore greco racconta di un gruppo di donne nell’Atene nel V sec. a.C. che levano la loro voce istruendo un processo contro Euripide, il grande poeta, reo di averle umiliate e offese nelle sue tragedie.

Se volete mantenere in parte la tradizione e regalare il fiore simbolo delle Festa della Donna ma con un tocco di originalità, potete optare per una pianta di mimosa. Perfetta da mettere in giardino ma anche su un balcone.

Quale sia il regalo che sceglierete di fare, l’importante è che sia fatto con amore e sincerità e ricordate di festeggiarle sempre.

Crediti foto@Shutterstock