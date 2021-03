L'intervista di Harry e Meghan si è rivelata una vera bomba: la Markle ha svelato di aver pensato al suicidio e accusato la Famiglia di razzismo. Tutti i dettagli

Meghan Markle si mette a nudo nell’intervista con Oprah

È finalmente stata trasmessa l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey e in effetti, come preannunciato, le dichiarazioni sono state talmente forti che mai come adesso, la Royal Family rischia di crollare.

Diverse le stoccate lanciate alla Regina, Carlo e William da parte sia di Harry che della moglie, poi l’annuncio dell’arrivo di una femminuccia in casa Sussex: la bimba nascerà in estate, ma ovviamente non è stato rivelato il nome.

Andiamo poi con le notizie più succulente sulla famiglia reale: la più grave è l’accusa di razzismo all’interno di Buckingham Palace:

«Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”»

Intervista a Meghan e Harry: cosa successe dopo il matrimonio

Ma non è finita. Meghan ha infatti confessato che dopo il matrimonio le cose con quella che definisce ‘l’Istituzione’ iniziarono a peggiorare:

«Erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia»

Harry e Meghan hanno fatto sapere a Oprah di essersi sposati in gran segreto tre giorni prima del royal wedding, guardato da circa 2 miliardi di persone:

«Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questa cosa, questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi»

Il malessere dopo le nozze è cresciuto rapidamente sfociando in pensieri suicidi:

«Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero».

Harry invece ha chiuso qualsiasi rapporto con il padre, che non risponde più alle sue telefonate e che con William è intrappolato in un sistema da cui il secondogenito è dovuto uscire per non far fare alla moglie la fine di Diana.

Durissime le parole di Harry per Carlo:

«Sono deluso da lui, perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male»

E ancora: «Se ci avessero sostenuti, non ci saremmo allontanati».

Harry ha ricordato il clima di pesantezza e denigrazione nei confronti di Meghan quando la coppia tornò dal viaggio in Australia. Tutti videro quanto la coppia era innamorata e quanto Meghan fosse popolare e tentarono di metterla in cattiva luce.

Foto: Kikapress